Пышные, мягкие и воздушные пирожки как пух, без дрожжей и заморочек

Эти пирожки настоящая находка для хозяек.
Вкус у них почти не отличается от дрожжевых пирожков, а готовятся они значительно проще и быстрее! А получаются пирожки на таком тесте просто великолепные — пышные, мягкие и воздушные.
Loading...
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир (лучше 3,2%) — 250 мл. (желательно тёплый)
- сметана 20% — 2 ст. л.
- желток — 1 шт. Соль — 1 ч. л.
- сахар — 1 ст. л.
- мука — 400 гр. Сода 1/2 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л
- начинка может быть любая – мясо, грибы, картофельное пюре, капуста и т. д.
Один из вариантов вкусной и недорогой начинки:
- картофель отварной — 400 гр. (4-5 штук)
- репчатый лук (обжаренный на сливочном или растительном масле) – 1 шт.
- укроп – небольшой пучок (по желанию)
- соль, перец — по вкусу
- сливочное масло – 40-50 гр.
В начинку можно добавить немного молока:
- 1 мерный стакан=250мл.
- 1 мерная ст. ложка=15мл.
- 1 мерная ч. ложка=5 мл.
Подробное приготовление пышных пирожков смотрите в видео ниже:
Приятного аппетита!