Пышные, мягкие и воздушные пирожки как пух, без дрожжей и заморочек

Эти пирожки настоящая находка для хозяек.

Вкус у них почти не отличается от дрожжевых пирожков, а готовятся они значительно проще и быстрее! А получаются пирожки на таком тесте просто великолепные — пышные, мягкие и воздушные.

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Ингредиенты:

Для теста:

кефир (лучше 3,2%) — 250 мл. (желательно тёплый)

сметана 20% — 2 ст. л.

желток — 1 шт. Соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

мука — 400 гр. Сода 1/2 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л

начинка может быть любая – мясо, грибы, картофельное пюре, капуста и т. д.

Один из вариантов вкусной и недорогой начинки:

картофель отварной — 400 гр. (4-5 штук)

репчатый лук (обжаренный на сливочном или растительном масле) – 1 шт.

укроп – небольшой пучок (по желанию)

соль, перец — по вкусу

сливочное масло – 40-50 гр.

В начинку можно добавить немного молока:

1 мерный стакан=250мл.

1 мерная ст. ложка=15мл.

1 мерная ч. ложка=5 мл.

Подробное приготовление пышных пирожков смотрите в видео ниже:

Приятного аппетита!

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